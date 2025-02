Insetti trovati nei piatti: "Un evento singolare"

"Il ritrovamento di due corpi estranei nelle scuole di Cologno, dopo attente analisi, è da reputarsi un evento singolare che ha fatto scattare i protocolli di sicurezza alimentare in capo alla Vivenda spa. Inoltre nessun capello o unghia finta è mai stata trovata nei piatti, sono soltanto illazioni che minano l’immagine e la credibilità dell’azienda". La replica della azienda Vivenda arriva dopo la segnalazione di un centinaio di mamme della scuola di viale Lombardia che hanno protestato per la presenza di formiche morte nel brodo, di insetti e di uno scarafaggio nella pasta. In realtà i genitori non hanno mai parlato di unghie finte. "Durante tutte le fasi di produzione – spiegano ancora in un comunicato – vengono osservate accuratamente tutte le procedure “haccp“ relative alla sicurezza alimentare al fine di evitare contaminazioni e presenze di corpi estranei. A riprova del buon operato i controlli periodici effettuati dall’Ats, dall’ufficio di igiene, dall’ufficio di nutrizione e dai Nas, che non hanno rilevato criticità nel servizio erogato dalla Vivenda Spa, inadempienze, carenze o cattivo stato di cucine e refettori".

E sulla contestazione di un insetto nel piatto di cavolfiori avvenuto martedì scorso aggiungono: "In quella scuola erano stati già serviti regolarmente oltre 200 bambini e l’incidente è avvenuto nell’ultimo turno di servizio. La maestra, avvisata del singolare ritrovamento, ha prontamente informato il personale della ditta di ristorazione intenzionato a cambiare il piatto. Cambio deliberatamente rifiutato dal bambino". E conclude l’azienda: "Per i due incidenti occorsi in un lungo lasso di tempo Vivenda esprime il proprio rammarico, sensibilizzando tutto il personale di cucina e impegnandosi fortemente affinché simili episodi non si ripetano in futuro".