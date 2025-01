Inseguiti su auto rubata 3 arresti e una denuncia

In manette tre marocchini irregolari presi dopo un inseguimento che ha visto impegnate due pattuglie. Denunciata una donna a piede libero. I 4 erano a bordo di una Renault Clio bianca rubata quando, all’alt degli agenti hanno ingranato la retromarcia, speronando le due vetture della polizia locale. Ne è nato un inseguimento nelle vie intorno alle Cupole. La donna si è consegnata quando l’auto è stata bloccata in via Pace. I tre uomini si sono dati alla fuga a piedi nei campi. Il primo fuggiasco, un 33enne irregolare, pregiudicato marocchino per spaccio, domiciliato nella zona del Corvetto, è stato raggiunto nei pressi di cascina Molinazzo. Il conducente invece si è gettato in una roggia.