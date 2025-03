Ingresso del cimitero. Via libera al restauro

Semaforo verde dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali, ponteggio pronto, presto aggiudicazione e lavori: al via il maxi cantiere di restyling e restauro dell’ingresso monumentale del cimitero. Un intervento da lungo tempo atteso, impegnativo sul fronte economico "e per il quale - così il vicesindaco Lino Ladini - in ragione del pregio della struttura e del fatto che è sottoposta a vincoli, gli uffici selezioneranno un’impresa specializzata in restauri". All’opera conservativa si accompagneranno anche lavori di ordine più funzionale: saranno realizzate opere di impermeabilizzazione e ammodernamento del complesso copertura dei loculi, ormai da tempo a rischio di infiltrazioni d’acqua.

Lo stato dell’arte delle opere previste all’ingresso ottocentesco è stato al centro, nell’ultimo consiglio, anche di una interrogazione del pd Rocco Martelli. Nel mirino anche le tempistiche dell’opera, a lungo rinviata. Anche a causa, lo scorso anno, dei gravi danni da maltempo, già ripristinati. "La risposta della Sovrintendenza - così Ladini - include alcune prescrizioni, ma nella sostanza dà l’ok. Ora è questione di poco: gli uffici stanno istruendo la pratica necessaria all’aggiudicazione.

M.A.