Ingresso del cimitero. Pista ciclabile e alberi: 450mila euro di lavori

Quasi un anno di lavori per cambiare faccia all’ingresso del cimitero sulla Padana. Chiude a Vimodrone il cantiere che ha cancellato fango e pozzanghere, che ogni volta che pioveva trasformavano la zona in un pantano. Lamentele inevitabili e l’Amministrazione ha rimediato chiedendo aiuto al Pnrr che ha inviato in città i fondi necessari: 450mila euro per il restyling che passa anche da una pista ciclabile (nella foto) per raggiungere il camposanto in sella, parcheggi, aiuole e nuovi alberi ornamentali. La pista infatti è il tassello mancante della mobilità dolce inserita nel restyling dell’ex Idalium. L’appalto era stato assegnato nell’estate 2023 e a novembre erano arrivati ruspe e operai.

L’intervento era particolarmente sentito per restituire la dignità che merita al posto, anche perché il cimitero, di fatto, è la porta della città per chi arriva da Milano. Accoglie chi entra, insieme alla cinquecentesca Chiesa del Pilastrello, proprio lì accanto, patrimonio storico del borgo. Insieme a tanto verde con il quale verrà abbellito tutto. "Il nostro impegno per il decoro e la tutela di questo luogo della memoria continua", sottolinea l’Amministrazione. Bar.Cal.