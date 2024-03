Infortunio Orro meno grave del previsto. Escluse fratture

È meno grave di quanto temuto l’infortunio subito da Alessia Orro nel finale della partita vinta sabato contro Il Bisonte Firenze. La palleggiatrice della squadra del Consorzio è stata sottoposta a degli esami di controllo alla caviglia destra che hanno escluso fratture. La società non si è sbilanciata sui tempi di recupero, facendo sapere che verrà sottoposta a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano, prima della semifinale di ritorno in Champions League in programma a Istanbul martedì contro il Fenerbahce. A.G.