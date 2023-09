“Infiniti blu” Gara del gusto tra i formaggi Gorgonzola: Slow Food Martesana

Passione formaggi “erborinati”, pronti al debutto di “Infiniti blu”, edizione numero 14 del concorso caseario indetto da Slow food Martesana: si tiene il 9 settembre, una settimana prima della sagra del gorgonzola e degli attesissimi appuntamenti in piazza. La manifestazione dedicata ai “bleu” torna in versione integrale, è promossa in collaborazione con Onaf (Organizzazione nazionale degli assaggiatori di formaggio) e resta il più importante appuntamento italiano dedicato agli amatissimi “Caci con la muffa” (nella foto Archivio Slow food Martesana). Primo appuntamento dunque sabato al centro intergenerazionale gorgonzolese in via Oberdan, con il concorso vero e proprio, aperto a produttori e “affinatori” in arrivo da tutta Italia. La valutazione dei migliori prodotti sarà affidata a una commissione giudicatrice composta da oltre 50 maestri assaggiatori dell’Onaf. In “gara” formaggi erborinati prodotti con latte vaccino, bufalino, ovino, caprino e misto, più o meno piccanti, versione dolce o ‘strong’, a diversi gradi di invecchiamento. A Gorgonzola il concorso; la premiazione, invece, si terrà a Bra, nel cuneese, nel corso di “Cheese”, la grande fiera del formaggio organizzata da Slow food in terra piemontese. In coda al concorso altri eventi. Alle 16 in calendario una masterclass con i formaggi erborinati di Infiniti blu, "incontro rivolto a un pubblico attento e curioso, interessato a cogliere le caratteristiche sensoriali dei formaggi erborinati, attraverso la degustazione di eccellenze dell’arte casearia". Per la masterclass è consigliata la prenotazione alla mail [email protected], con un simbolico contributo. Dalle 19, nella stessa giornata, “degustazione consapevole” accompagnata da Giampaolo Gaiarin, vicepresidente Onaf e docente Slow food. M.A.