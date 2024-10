Infermieri/e, 11 posti

Sede di lavoro: Milano e provincia. Codice Afolmet: 85909. Contratto: determinato sede di lavoro: La risorsa lavorerà in Rsa. Garantisce l’assistenza per rispondere ai bisogni delle persone assistite. Richiesta conoscenza dell’italiano livello B2 e laurea in Scienze Infermieristiche. Orario di lavoro e ccnl: Full time 38 ore Ral: 21.000 euro su 14 mensilità.