Infarto alla guida Salvato dal cognato che gli siede accanto

L’infarto alla guida, il salvataggio del cognato-passeggero che riesce a prendere il volante e a bloccare la corsa della C-Max contro il guardrail evitando il frontale con altri automobilisti sulla Rivoltana, una delle strade più trafficate dell’hinterland. Ieri, brutto incidente a Liscate, al cavalcavia dell’hotel El Paso, lungo la Sp 14, direzione Melzo, ed è proprio davanti all’albergo che la corsa dei due tecnici della Galbani si è fermata poco dopo le 6.30. Come tutte le mattine stavano andando al lavoro insieme, a far da autista, il maggiore, classe 1966, accanto, l’altro, 53enne. "È successo tutto in un attimo - racconta Jessica Pizzocchero, moglie del passeggero - stavano parlando e c’è stato il malore". Il piede ormai senza controllo finisce sull’acceleratore, suo marito capisce che deve intervenire, riesce a riprendere il controllo dell’auto e ad accompagnarla contro la barriera. Immediati i soccorsi, illeso il più giovane, ricoverato in coma il 55enne di Cassano.

Bar.Cal.