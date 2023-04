Indagini sulle telecamere Caccia all’aggressore del Passante ferroviario

Stanno verificando anche se siano state denunciate altre violenze in passato su quella tratta gli investigatori e gli inquirenti che indagano sul caso della ventunenne che mercoledì mattina ha subìto abusi sessuali sul Passante ferroviario, dopo essere salita sul treno a Porta Garibaldi. L’inchiesta, coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro e condotta dalla polizia, è partita dalla denuncia della vittima, arrivata ieri in Procura; ora saranno visionate le telecamere delle stazioni per cercare di arrivare a individuare l’aggressore, che potrebbe essere sceso a Forlanini o a Porta Vittoria. Da appurare se prima dell’assalto del violentatore, descritto come un uomo di circa 40 anni, ci fosse un altro passeggero, che, nel racconto della ventunenne, si sarebbe allontanato dallo scompartimento senza aiutarla.