Incrocio maledetto, arriva il T-red. Tre incidenti mortali dal 2020

di Alessandra Zanardi

SAN GIULIANO

In corrispondenza di un incrocio potenzialmente pericoloso, che in tre anni ha fatto registrare ben tre incidenti mortali, è in arrivo un T-red per pizzicare chi passa col rosso. Già installato, il dispositivo all’intersezione tra via Emilia e via Crociate sarà attivo dal 1° ottobre, in entrambe le direzioni di marcia. Decisa dal Comune, la sua messa in funzione sarà preceduta da una campagna informativa fra la popolazione.

Da codice della strada, il passaggio col rosso comporta multe dai 167 ai 665 euro, oltre alla decurtazione di sei punti dalla patente. "Nessun intento di fare cassa, ma una scelta fatta per aumentare la sicurezza dei pedoni e anche degli automobilisti – precisano il sindaco di San Giuliano Marco Segala e l’assessore alla sicurezza Daniele Castelgrande –. Per evitare di pagare le multe basterà rispettare il codice della strada".

"Prima di decidere la nuova installazione – aggiunge il comandante della locale Fabio Allais – è stata fatta un’attenta analisi dei flussi di traffico, nonché del potenziale pericolo per i pedoni che si accingono ad attraversare per raggiungere il vicino parco e le fermate del bus". L’auspicio è che le telecamere aiutino "a regolare la circolazione e indurre a comportamenti virtuosi".

Sempre a San Giuliano, un dispositivo tarato per individuare chi passa col rosso è già attivo da anni all’incrocio tra la via Emilia e piazza Alfieri, all’altezza del quartiere Serenella. A San Donato, sulla Paullese, sono due i T-red presenti: uno, installato dal Comune, si trova all’incrocio con via Moro; l’altro, posizionato da Città Metropolitana, è all’altezza di via Gela. Un analogo sistema di telecamere è attivo lungo la Paullese bis, all’altezza di Segrate, all’intersezione con gli accessi per l’aeroporto di Linate e via Jannacci, in direzione di Novegro e di Milano.

Le modifiche al codice stradale approvate l’altro giorno dal Consiglio dei Ministri – che dovranno ora seguire l’iter parlamentare – prevedono un inasprimento delle pene per determinate violazioni. Il passaggio col rosso, ad esempio, sarà punito con la sospensione della patente. Altri inasprimenti sono previsti per chi guida sotto l’effetto di alcol o droga, perché, come afferma l’onorevole di Fdi Fabio Raimondo, "quello che accade ogni giorno sulle nostre strade non è più accettabile: troppe vite spezzate, soprattutto tra i giovani".