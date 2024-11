Incontro sulla sicurezza nel quartiere Bicocca

Un incontro con i cittadini del quartiere per fare il punto della situazione sul fronte sicurezza. La riunione, che è stata organizzata dal Comitato Bicocca e alla quale hanno partecipato un centinaio di residenti, è andata in scena lunedì sera nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore di piazza San Giuseppe: il dirigente del commissariato Greco Turro Carmine Mele ha affrontato alcune delle tematiche più sentite dalla platea – dai furti in abitazione ai borseggi, fino al bullismo – e dispensato alcuni consigli ai presenti.