Incontro per parlare della sanità pubblica

"Che fine ha fatto il servizio sanitario pubblico?" è questo il tema di un incontro organizzato dal Comitato salute e sanità pubblica Cerchiate e Pero, in programma venerdì 12 alle ore 20.45 al centro Greppi di Pero. Il comitato che si è costituito alcuni anni fa per affrontare l’emergenza medici di base affronterà questo argomento partendo da una dispensa realizzata dal centro studi Canaja sul nuovo Galeazzi Sant’Ambrogio, l’ospedale che sorge nell’area ex Expo.

Ro.Ramp.