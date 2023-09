Incontro a Paderno Dugnano su Fibromialgia: 2 Milioni di Persone Colpite

Si parla di fibromialgia oggi alle 17.30 all’auditorium Tilane in un incontro pubblico, che è stato organizzato dal Coordinamento politiche di genere Fnp Cisl Milano Metropoli e dal coordinamento di zona dei pensionati Cisl. Malattia complessa, dai sintomi variabili e spesso difficile da diagnosticare, in molti casi si manifesta con dolori cronici alla schiena e ai muscoli, mal di testa, colite e disturbi del sonno fino a compromettere la qualità della vita nelle forme più gravi. Secondo i dati dell’associazione italiana sindrome fibromialgica sono quasi 2 milioni le persone che ne soffrono e la malattia colpisce in modo particolare le donne. Tra gli interventi anche quello di Michela Scorta, assessore ai Servizi sociali del Comune di Paderno, che patrocina l’evento. La.La.