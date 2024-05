Incontri in corti e cortili. E si riflette sulla legalità

Per una settimana eventi nelle corti e cortili novatesi. Si chiude domenica con la festa delle associazioni del terzo settore al parco Brasca. Il tema di quest’anno è: "Custodi di legalità. Noi responsabili del patrimonio sociale, culturale, ambientale ed economico. Percorso nel volontario novatese". Sabato 11 maggio al cimitero parco alle 10 è organizzato un percorso botanico al bosco del ricordo, tra ciliegi giapponesi da fiore e meli ornamentali, a cura dell’università della terza età. Sempre sabato 11 maggio, alle 15 si parte da Villa Venino per "GiraNovate", una passeggiata narrativa condotta da Ettore Garlati e Maurizio Lozza, nella Novate storica e sociale. Oggi alle 17 al Circolo Acli di via Don Minzoni, 17, si svolgerà un incontro di arteterapia rivolto alle donne maggiorenni e condotto da Laura Rusmini, arteterapista. Domani 6 maggio alle 20.45 nello spazio DV22 in via Di Vittorio 22, "Il maschile orecchiabile. Mezzo secolo di sessismo nella musica leggera italiana", una conferenza con l’autore Riccardo Burgazzi. Martedì 7 alle 17 nella Corte delle Granaglie in piazza Martiri della Libertà 2, "Merenda di una volta". Letture per bambini dai 4 ai 7 anni seguite da una merenda preparata come una volta. Mercoledì 8, alle 17 nel bar Bellaviti - Mina, "merenda letteraria e letture ad alta voce". Giovedì 9 alle 16.45 nel giardino Lidia Conca, "Raccontami una storia in giardino", una iniziativa per bambini dai 3 anni. Giovedì 9 alle 20.45 nel cortile di via Repubblica 76, "Ascoltando dalla ringhiera", letture in corte. Sabato 11 maggio alle 17.30, in sala teatro comunale Testori, "Michelina, ricordi per immagini. Domenica 12 dalle 10, nel parco Brasca e nel Giardino dell’Oasi, appuntamento con la dodicesima edizione di Novate Aperta Solidale e Responsabile. D.F.