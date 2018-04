Milano, 20 aprile 2018 - Sempre più frequenti gli incidenti sul lavoro. Per questo, è stato siglato a Milano un protocollo d'intesa per potenziare la sicurezza negli ambiti particolarmente a rischio, un protocollo "che non sia soltanto fatto di parole ma che abbia una sua concretezza di applicazione, perche' quando i lavoratori la mattina escono di casa per andare sul luogo di lavoro abbiano la certezza di tornare dalle loro famiglie".

Presenti per la firma del documento il prefetto Luciana Lamorgese, la Regione Lombardia rappresentata dal presidente Attilio Fontana, il Comune con il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, i rappresentanti di Cgil, CISL e Uil metropolitane, InailL, vigili del fuoco, citta' metropolitana e Anci, ispettorato del Lavoro, Ats e politecnico di Milano. Importante la cifra stanziata dalla Regione per inserire nuovi ispettori: "Otto milioni ricavati dalle sanzioni erogate l'anno scorso" ha spiegato il governatore Fontana. "Morire oggi di lavoro e' inaccettabile ed e' nostra responsabilita' fare in modo che questo non accada piu'", ha sottolineato quindi Lamorgese prima della firma del protocollo, che comprende un"attenzione particolare alla gestione dei rifiuti, i trattamenti di superfici metalliche, la logistica, i trasporti, l'utilizzo di prodotti chimici, i lavori che hanno a che fare con aree inquinate e l'ingresso in aree interdette di impianti.

Dopo la firma del protocollo il provvedimento sara' mandato a tutti i sindaci della provincia per coinvolgere le polizie locali. "Per noi la sicurezza e' un tema strategico dello sviluppo sostenibile del nostro territorio. Anche uno e' un numero che non possiamo accettare. Questo protocollo e' un impegno concreto di Assolombarda sul nostro territorio e sulle nostre imprese. Nelle nostre aziende abbiamo formato 10mila lavoratori com 120mila ore di formazione e 8500 corsi ma tutto cio' non e' bastato" ha dichiarato il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi. Sul territorio di Milano "si sta lavorando per creare occupazione, ma senza la garanzia che il lavoro sia in sicurezza anche questo assume meno senso" e' la riflessione del primo cittadino Sala, che si e' detto "convinto" dell'efficacia del protocollo che "non e' un'ulteriore aggiunta di regole". Il testo avra' dietro un tavolo di coordinamento permanente con un continuo monitoraggio anche dal punto di vista statistico: l'obiettivo e' migliorare i numeri del 2017 in cui nel territorio milanese sono stati 47 gli episodi mortali con un aumento del 17,5 per cento rispetto al 2016.