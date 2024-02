Neopatentato ma già ubriaco al volante: l’auto si ribalta. Soccorsi lui e l’amica a bordo

Milano, 12 febbraio 2024 – Investimento di un pedone, con pirata della strada in fuga, e ribaltamento di un’auto guidata da un ragazzo ubriaco. Sono due incidenti avvenuti nel weekend. Il primo, sabato mattina poco dopo le 6.30 in via Galilei, zona piazza Repubblica: un’auto si è cappottata e ha colpito due veicoli in sosta. Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo di 118 e polizia locale. Sono stati soccorsi i due ragazzi che erano a bordo, un giovane di 23 anni che era al volante e la passeggera, coetanea, entrambi accompagnati in codice giallo in ospedale. Nessuno dei due, fortunatamente, si è ferito in maniera grave ma il guidatore è finito nei guai perché è risultato essere al volante in stato di ebbrezza, con un tasso alcolimetrico di quasi 1 grammo per litro di sangue (sopra lo 0,80 scattano i risvolti penali). Una situazione che potrebbe essere più grave perché, stando a quanto appreso dal Giorno, era anche neopatentato.

Domenica sera invece la polizia locale è intervenuta in via Carlo Imbonati, alla Bovisa, perché una donna di 32 anni è stata travolta sulle strisce pedonali da un’auto che non si è fermata a prestarle soccorso.

Stando a una prima ricostruzione, la trentaduenne è stata investita da un’automobile proprio mentre camminava in strada, alle 23.30, in un punto che è piuttosto trafficato, mentre percorreva l’attraversamento pedonale. La donna è stata presa in pieno da un veicolo che, dopo averla buttata a terra, ha proseguito la marcia. Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi: la trentaduenne è stata accompagnata al pronto soccorso del Niguarda in condizioni non gravi.

Il colpo le avrebbe causato contusioni e lievi traumi. Gli agenti della polizia locale sono rimasti ore sul posto per i rilievi, per poter ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e anche per individuare il pirata della strada. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso l’automobilista e la targa della sua auto.