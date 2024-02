Incidente in via Imbonati, 32enne investita sulle strisce pedonali: caccia al pirata della strada

Milano, 12 febbraio 2024 – Pirata della strada in fuga, dopo un incidente, domenica sera verso le 23.30, in via Carlo Imbonati a Milano.

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, una donna di 32 anni è stata travolta da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Carlo Imbonati. Dopo l’impatto, però, la vettura non si sarebbe fermata a prestare soccorso e avrebbe continuato la sua corsa.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi: la 32enne è stata trasportata al pronto soccorso del Niguarda, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Gli agenti della polizia locale di Milano si stanno invece occupando di tutti i rilievi e di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Qualche elemento utile alle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona che potrebbero aver ripreso il pirata della strada e la targa della sua auto.