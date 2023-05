Incidenti, aiuto alle vittime Il Comune si convenziona con l’associazione 2Nove9

di Davide Falco

Il Comune di Baranzate ha avviato una collaborazione con 2Nove9 per mettere i servizi dell’associazione a disposizione dei suoi cittadini, qualora siano vittime di incidenti stradali. Presenti ieri mattina nella sala espositiva di via Sauro, il sindaco di Baranzate Luca Elia, George Fares Abd El Nour, comandante della polizia locale di Baranzate e Roberto Cancedda, presidente dell’associazione 2Nove9. Questa è un’associazione no profit che assiste le vittime di incidenti stradali, i loro familiari e gli aventi diritto, offrendo assistenza legale, medica, medico-legale e psicologica in maniera completamente gratuita. I servizi sono prestati dai migliori professionisti del settore che, mossi da spirito di dedizione e altruismo, svolgono il proprio lavoro da oltre 25 anni con discrezione e rapidità, garantendo eccellenti risultati e rispettando soprattutto le persone coinvolte in traumi gravi. 2NOVE9 è la prima associazione di vittime di incidenti stradali in Italia a fornire assistenza protesica specializzata. "L’analisi della pratica è sempre gratuita. Dopo un’accurata valutazione preliminare vengono interessati uno o più studi legali convenzionati con la nostra associazione, studi specializzati esclusivamente in sinistri stradali e malasanità. La scelta dello studio più idoneo avviene mediante diversi criteri, come ad esempio l’ente di gestione di una strada o la compagnia assicuratrice coinvolta, finanche la tipologia di danno riportato dall’infortunato o dalla sua famiglia. Vengono quindi riferite all’associato le percentuali di successo o le possibilità di vincita per ogni singola situazione da affrontare", ha spiegato Roberto Cancedda, presidente dell’ associazione 2NOVE9.

L’associazione ha anche realizzato il progetto “Winenot”, nato per sensibilizzare le aziende agricole verso un uso consapevole dei mezzi da lavoro. Secondo Istat il 30% delle vittime di incidenti sul lavoro proviene dal settore agricolo mediante l’utilizzo di mezzi di locomozione.

"Un incidente stradale grave è un evento inaspettato che in pochi minuti cambia la vita di chi ne è vittima e della sua famiglia, in particolare quando si rimane menomati. Le conseguenze sono devastanti e nella maggior parte dei casi vengono affrontate senza l’aiuto di nessuno", conclude il sindaco di Baranzate Luca Elia.