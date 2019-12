Milano, 29 dicembre 2019 - Incidente nella notte a Milano. Un'auto è finita contro un'altra vettura parcheggiata in viale Tibaldi, a Milano. Nell'impatto sono rimasti feriti due trentenni, un uomo e una donna. Più gravi le condizioni dell'uomo, che era alla guida dell'auto ed è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate dell'abitacolo. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo ha riportato un trauma all'addome e la frattura di un braccio. Solo contusioni per la passeggera. Entrambi sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori del 118.

