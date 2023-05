Viale Liguria: pedone travolto da scooter mentre attraversa la strada. È in fin di vita

È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Niguarda il ragazzo di 20 anni investito ieri, sabato 27 maggio, poco prima della mezzanotte in viale Liguria, qualche centinaio di metri dopo la stazione della M2 Romolo.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il pedone stava attraversando la strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato colpito da uno scooter 125 guidato da un uomo di 36 anni. L’impatto è stato molto violento. Sia il centauro, sia il giovane che stava attraversando sono stati sbalzati, finendo a terra.

I feriti

Sul posto, chiamati da alcuni testimoni, sono arrivati i soccorritori del 118, arrivati in viale Liguria con due ambulanze e due automediche. Le condizioni del ventenne sono subito apparse gravissime: dopo che gli sono state prestate le prime cure, è stato portato d’urgenza al Niguarda. I medici hanno lavorato tutta la notte nel tentativo di salvargli la vita.

Più lievi le ferite riportate dal motociclista, condotto in codice verde all'Humanitas.

I rilievi

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, per effettuare i rilievi che permetteranno di ricostruire con precisione cause e dinamica dell'’incidente, ma anche per gestire la viabilità. Presenti anche i vigili del fuoco, per rimuovere lo scooter su cui si trovava l’investitore.

La zona della circonvallazione, a quell’ora della notte nei week-end, è molto battuta in entrambe le direzioni. Si sono formate code, in particolare sulla carreggiata che porta verso zone della movida come i Navigli e Porta Romana. Problemi anche per i filobus 90 e 91, che percorrono la strada in cui è avvenuto l’incidente.

Il tratto di circonvallazione dove il giovane è stato travolto è spesso teatro di incidenti anche gravi, data anche la relativa “promiscuità” fra la corsia protetta riservata agli autobus e ad alcuni veicoli di servizio e le carreggiate utilizzate dagli altri mezzi.