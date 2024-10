Scooter contro auto in via Livigno: due giovani ricoverati in condizioni serie

Milano, 29 ottobre 2024 – Due giovani, una ragazza di 18 anni e un amico di 25, sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. I due erano in sella allo scooter che nel primo pomeriggio è andato a schiantarsi contro un’auto nei pressi del civico 3 di via Livigno, non distante dalla fermata della metro Degano di viale Jenner.

I rilievi sul luogo dell'incidente

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco E i sanitari del 118 che hanno stabilizzato i due che sono stati trasportati in ospedale in condizioni molto serie. Al contrario, il conducente dell’autoveicolo – una Jeep – non ha riportato conseguenze nell’impatto. Agli agenti di polizia locale il compito di constatare la dinamica dell’incidente.