Milano, si schianta col Bmw contro la farmacia di via Cadore: 43enne finisce in ospedale

Un uomo di 43 anni è rimasto ferito dopo essersi schiantato in automobile contro la farmacia in via Cadore, a Milano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 4.30 di notte, quando le saracinesche dell’attività erano chiuse.

Non è chiaro come il quarantatreenne abbia perso il controllo del veicolo, una Bmw Serie 1 di colore bianco, ma la farmacia è in prossimità dell’incrocio con via Maestri Campionesi.

Sul posto è accorsa un’ambulanza, che dopo aver valutato le condizioni dell’uomo lo ha portato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli. Allertati anche i vigili del fuoco e la polizia.