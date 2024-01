Incidente in via Ariosto a Milano: donna investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce

Milano – Grave incidente oggi, giovedì 18 gennaio, a Milano. Una sessantenne oggi in centro è stata travolta da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.15 in via Ariosto, all'intersezione con largo Quinto Alpini.

Il conducente dell'auto si è subito fermato a prestare soccorso. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni sono dunque serie, ma - a quanto si apprende - la sessantenne non è in pericolo di vita. Sull'incidente indaga la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi. Dalle prime ricostruzioni pare che la donna stesse attraversando la carreggiata utilizzando l'attraversamento pedonale che, all'incrocio tra via Ariosto e largo Quinto Alpini, è regolato da un semaforo.