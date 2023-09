Incidente tra moto e auto in via Meda: grave una ragazza di 18 anni

Milano, 5 settembre 2023 – Un grave incidente stradale tra una moto e un'auto è avvenuto alle 2.45 di questa notte a Milano in via Giuseppe Meda. Sono rimasti gravemente feriti gli occupanti della moto: una ragazza di 18 anni trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda e un ragazzo della stessa età portato in codice giallo al Policlinico. Alla guida dell'auto c'era un uomo di 61 anni che non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani