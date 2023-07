Incidente sulla Binasca Investita da un furgone Grave ragazza di 23 anni

di Massimiliano Saggese

Grave incidente stradale ieri mattina poco dopo l’alba a Carpiano lungo la provinciale 40 "Binasca". Una giovane donna è stata investita sulla provinciale. Soccorsa è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso dell’Ospedale Humanitas di Rozzano. La vittima, una 23enne di nazionalità irachena, è stata investita mentre attraversava la strada in un punto già teatro di gravi incidenti anche mortali, da un furgone condotto da un cittadino dello Sri Lanka. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 di Milano con un’ambulanza della Croce Bianca di Landriano e un’automedica. Le condizioni della ragazza sono apparse subito gravi, tanto che è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio rozzanese e la prognosi è riservata. La ragazza pare fosse appena uscita di casa per andare a lavorare. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada che va dalla rotatoria con la Valtidone a quella per l’ingresso a Carpiano dove sono presenti anche degli autovelox e dove il limite è di 70 chilometri orari, tranne in un tratto "urbano" dove il limite scende a 50. Ora sono al vaglio i sistemi di controllo per stabilire a quanto viaggiava il furgone.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Il cingalese che era alla guida del furgone avrebbe detto di non aver visto la donna. L’uomo sarà sottoposto ai controlli sanitari del caso. L’incidente avvenuto attorno alle 6 ha provocato rallentamenti e in alcuni momenti code in entrambi i sensi di marcia. Nonostante le segnaletiche illuminate e i controlli della velocità fissi sono ancora troppi gli incidenti che avvengono sulla Binasca ad ogni ora del giorno e della notte. Purtroppo non è l’unico incidente della scorsa notte ad avere avuto come vittima un pedone. Attorno alle 3 del mattino un uomo la cui identità ancora non è nota, è stato investito a Melzo, in via S. Alessandro per cause ancora in fase di accertamento. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cernusco ma non è in gravi condizioni.