Liscate, ha malore alla guida e si schianta contro il guard rail: in codice rosso

Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elisoccorso (foto d'archivio)

Incidente stradale martedì mattina a Liscate, nella città metropolitana di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 6.30 un uomo ha avuto un malore mentre guidava sulla strada provinciale 14, all'altezza della rotonda in direzione Melzo, e si è schiantato contro il guard rail.

Sul posto è giunta in un primo momento un’ambulanza, ma si è reso subito necessario l’intervento dell’elisoccorso. La persona ferita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Raffaele in codice rosso, dove è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri della Compagnia di Pioltello sono nel luogo dell’incidente per ricostruirne la dinamica.