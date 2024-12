Incidente stradale: Domenico Romaniello incaricato della perizia cinematica

L’incarico verrà conferito ufficialmente giovedì, ma si può già anticipare che sarà l’ingegner Domenico Romaniello a occuparsi per conto della Procura della perizia cinematica sull’incidente costato la vita al diciannovenne egiziano Ramy Elgaml.

L’esperto scelto dal pm Marco Cirigliano dovrà ricostruire con esattezza dinamica e traiettorie del TMax guidato dal ventiduenne tunisino Fares Bouzidi e della Giulietta dei carabinieri guidata da un vicebrigadiere del Radiomobile; i due conducenti sono indagati per concorso in omicidio stradale, in attesa di avere risposte dagli accertamenti tecnici.

Gli esami sulle carrozzerie dei veicoli dovranno stabilire se ci sia stato effettivamente un impatto (come riferito da un testimone oculare) e se e quanto quell’urto abbia inciso sulla tragica fine di ElGaml.