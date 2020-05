Milano, 21 maggio 2020 - E' morto l'uomo investito intorno alle 9.15 di questa mattina da un'auto all'altezza del civico 106 di viale Monza a Milano. Secondo la dinamica ricostruita dai vigili, dopo un tamponamento, un'auto sarebbe finita contro altre due macchine in sosta, e una di queste ha colpito l'uomo ferendolo in

modo gravissimo. Rianimato sul posto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove però è morto poco dopo il suo arrivo.

Sempre secondo i vigili la vittima aveva 76 anni e non 60 come invece riferito inizialmente dall'Azienda di emergenza urgenza (Areu) della Lombardia. Non è chiaro se la vittima fosse sul marciapiede o in strada. Sotto choc l'investitrice, una donna di 65 anni

