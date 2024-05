Incidente in tangenziale. Carambola fra tre auto. Due giovani feriti gravi

Un ragazzo di 19 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale san Gerardo di Monza, una ragazza di 21 anni trasportata in codice rosso (ma non in pericolo di vita) all’ospedale Niguarda e altre tre ragazzi coinvolti, ma con ferite lievi.

È il bilancio di un gravissimo incidente stradale che è avvenuto lunedì sera intorno alle 22.40 sulla tangenziale ovest di Milano, a pochi chilometri dalla barriera della Ghisolfa, nel tratto tra Settimo Milanese e Pero.

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia stradale di Milano intervenuta sul posto, le tre auto sulle quali viaggiavano i giovani, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate in modo violento. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112.

L’Agenzia regionale di emergenza ha inviato sul posto quattro ambulanze, due automediche e un elicottero di soccorso. I giovani, quattro maschi e una ragazza, sono stati immediatamente soccorsi.

Ad avere la peggio è stato un 19enne di san Donato Milanese che è stato estratto dalle lamiere dell’auto sulla quale viaggiava e dopo le prime cure mediche è stato accompagnato con l’elisoccorso all’ospedale di Monza a causa di un gravissimo trauma cranico. Le sue condizioni sono critiche, è ricoverato in terapia intensiva.

La ragazza invece, che era alla guida di una delle macchine coinvolte, ha riportato un trauma al torace, all’addome e al bacino ed è stata accompagnata al Niguarda. Altri due ragazzi di 19 anni sono stati trasferiti all’ospedale san Carlo in codice giallo. Mentre il quinto giovane, un 21enne che era alla guida di una delle auto coinvolte, non ha riportato nessuna ferita. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale.

Per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, il tratto su entrambe le carreggiate è stato chiuso al traffico e, nonostante l’orario serale, a mezzanotte si registravano più di due chilometri di coda.

Solo ieri, mattinata la strada la carreggiata è stata riaperta al traffico.