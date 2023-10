Incidente e doppio investimento. Preso dai ghisa il pirata di 84 anni

L’indagine della polizia locale si sta concentrando soprattutto sui motivi che hanno spinto l’anziano a comportarsi in quel modo: perché ha investito due persone per allontanarsi dal luogo dello scontro? Era lucido quando l’ha fatto? Si è spaventato per le possibili conseguenze ed è stato preso dal panico? Tutte domande ancora in sospeso, a cui i vigili cercheranno di dare risposte.

La cronaca dell’accaduto ci porta alle 14.15 di ieri all’incrocio tra via Teodosio e via Casoretto. L’auto di un uomo di 84 anni viene coinvolta in un incidente con altre due macchine, una delle quali guidata da una donna di 75 anni. L’anziana scende dopo lo schianto, ma in quel momento il veicolo del pensionato riparte, investendola: verrà trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, per fortuna in condizioni non preoccupanti. Non è finita: un passante, non coinvolto nella carambola iniziale ma che vi ha assistito in diretta, intuisce l’intenzione dell’ottantaquattrenne di allontanarsi e si piazza davanti alla macchina per bloccarne la corsa. Risultato: viene investito pure lui, anche se non riporterà gravi contusioni e rifiuterà le cure mediche dei sanitari di Areu.

La rocambolesca fuga dell’anziano pirata termina dopo poche centinaia di metri: una pattuglia di ghisa intercetta e ferma il veicolo in via Feltre, a due passi dal parco Lambro. L’ottantaquattrenne è stato identificato, in vista di ulteriori provvedimenti legati alla sua condotta. Prima, però, i vigili cercheranno di comprendere le ragioni che hanno spinto il pensionato ad agire così. Un’ora dopo, non lontano da via Teodosio, un altro anziano, di 83 anni, è stato travolto da una macchina: secondo una prima ricostruzione, era sulle strisce quando ha attraversato all’angolo tra piazza Gobetti e via Monte Nevoso, vicino alla stazione di Lambrate. Il pedone è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico, anche se è rimasto sempre cosciente: le sue condizioni sono ritenute delicate dai medici, che ne stanno monitorando costantemente il quadro clinico per valutarne l’evoluzione. Dopo aver investito il pensionato, la macchina ha proseguito la sua corsa, andando a scontrarsi prima con un’altra auto di passaggio e poi contro quattro veicoli in sosta lungo il marciapiedi. Le due persone a bordo, un settantunenne e una trentaduenne, sono rimaste illese.