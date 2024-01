Incidente a Bollate, scontro con auto: grave motociclista di 60 anni

Bollate (Milano) – Grave incidente stradale oggi, poco dopo le 14, a Bollate, nel Milanese. Nello scontro, che ha coinvolto un’auto e una moto, è rimasto gravemente ferito un centauro di 60 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 29 gennaio, in via Leonardo Da Vinci, all’angolo con via Varalli.

A seguito dell’impatto l’uomo è stato sbalzato per circa quattro metri, riportando un grave trauma alle gambe. Il 60enne, riferisce Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è stato soccorso in codice rosso e portato al San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con automedica e ambulanza e gli agenti della polizia locale, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.