Incidente in viale Cassala, auto travolge una ciclista e fugge: ferita una 32enne, caccia al pirata

Milano, 28 luglio 2023 – Incidente, giovedì sera verso le 23.39, in viale Cassala angolo via Bussola. Una donna di 32 anni, che viaggiava a bordo della sua bicicletta, è stata investita da un automobilista che è poi scappato.

Immediato l’intervento dei soccorsi con un'ambulanza: la vittima è stata trasportata in codice arancione al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano. Nella caduta ha riportato ferite serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia locale per tutti i rilievi del caso: da chiarire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Gli agenti indagano anche per omissione di soccorso. Dopo lo schianto, infatti, l’auto non si è fermata e ha fatto perdere le proprie tracce lasciando la ciclista ferita a terra.