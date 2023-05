Incidente in A1 a San Giuliano: due mezzi pesanti si scontrano, code e un ferito grave

San Giuliano Milanese (Milano) – Uno scontro tra due mezzi pesanti poco prima delle otto di questa mattina ha coinvolto quattro persone, di cui una rimasta ferita in modo grave, stamani lungo l'autostrada A1 tra i comuni di San Giuliano e San Donato Milanese, già nel territorio di San Giuliano. Il conducente di uno dei mezzi è stato portato con l'elicottero del 118 all'ospedale San Raffaele dove si trova in gravi condizioni. Sul posto i vigili del fuoco e personale dell'Ats di Novate. Si sono anche create lunghe code in direzione Napoli per i soccorsi ai feriti e la rimozione dei mezzi incidentati.

I due mezzi coinvolti sono un tir e un camion della nettezza urbana. Il primo avrebbe tamponato il secondo per cause ancora da accertare. I feriti sono tutti uomini e hanno 44, 58, 59 e 74.