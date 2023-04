Autostrada A8 bloccata per un incidente con veicolo in fiamme: lunghe code in uscita da Milano

Milano – Autostrada A8 completamente bloccata in direzione Varese per un veicolo in panne e carbonizzato.

Le code, in aumento, si registrano nel tratto tra Rho Fiera e Origgio. Code di circa 3 km e circolazione interamente bloccata in direzione Nord. Si registrano rallentamenti anche in direzione opposta, verso Milano, probabilmente dovuti all’immancabile presenza di curiosi sulla carreggiata.

Ancora da stabilire le cause dell’incidente e dell’incendio che ha interessato il veicolo, anche se fortunatamente non dovrebbero esserci feriti. Sembrerebbe anche che non ci siano altri mezzi coinvolti. Sul posto sono presenti i soccorritori, i vigili del gioco e le forze dell’ordine.