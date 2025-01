Incidente ad Alleghe, scontro tra un’auto e uno skibus: gravissima 23enne milanese

Milano, 3 gennaio 2025 – Gravissimo incidente stradale, giovedì pomeriggio verso le 16.30, ad Alleghe, in provincia di Belluno, in Veneto: una Bmw con tre persone a bordo si è scontrata contro un mini bus che accompagna gli sciatori sulle piste del comprensorio. L'impatto è avvenuto sulla statale Agordina, a una trentina di chilometri dal capoluogo.

Ad avere la peggio nello schianto è stata una ragazza di 23 anni di Milano, che è stata trasportata in codice rosso in ospedale a Treviso con l'elicottero. La giovane è in pericolo di vita.

Nell'incidente è rimasto ferito anche il padre, che guidava la Bmw, e l'autista dello skibus. Illeso invece il fidanzato della 23enne, che era a bordo dell'auto con lei.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agordo e i volontari di Caprile, il Suem 118 e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica che ha portato all'invasione della corsia su cui viaggiava l'autobus di sciatori da parte del suv Bmw. Notevoli i disagi al traffico.