Incidente alla Cambrex. Una perdita di ammoniaca ha coinvolto undici operai

Undici operai sono stati valutati sul posto dai sanitari – e uno di loro è stato accompagnato in ospedale, in codice verde – in seguito alla fuoriuscita di ammoniaca diluita con acqua all’interno di uno stabilimento chimico-farmaceutico. È quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì alla Cambrex di Paullo. Le persone coinvolte, a rischio d’intossicazione per l’accaduto, sono lavoratori dell’azienda, tutti uomini di età compresa fra i 22 e i 57 anni; di questi, un 27enne romeno, è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale di Vizzolo Predabissi, per accertamenti. L’allerta è scattata poco dopo la mezzanotte al civico 39 di via Eugenio Curiel; sul posto, oltre al personale sanitario, carabinieri e vigili del fuoco.

Nella mattinata di ieri l’episodio è stato oggetto di un confronto tra i vertici dell’azienda e l’amministrazione di Paullo. L’incontro ha permesso di confermare la dinamica dell’accaduto: alla ripresa delle lavorazioni dopo la pausa estiva, una valvola che non era stata chiusa correttamente ha provocato la fuoriuscita della soluzione a base di ammoniaca, che ha diffuso un forte odore nell’ambiente. "L’intervento della squadra di emergenza interna ha individuato immediatamente la causa e messo in atto il protocollo di sicurezza, interrompendo la fuoriuscita - ha fatto sapere il Comune dopo il confronto con la ditta -. Le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’ambulanza sono intervenuti, verificando la corretta estinzione del problema". L’azienda riferisce che "non vi è stato alcun caso d’intossicazione" e il collega ospedalizzato, subito dimesso, "si è recato in stabilimento già nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr), a poche ore dall’accadimento".