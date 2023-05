Scendono dall’auto dopo l’incidente e vengono investiti: tragedia sfiorata sull’autostrada A8

Lainate (Milano) – Incidente con 7 feriti e tragedia sfiorata la notte scorsa sull’autostrada A8. Quattro le vetture coinvolte.

E’ successo poco dopo la mezzanotte nel tratto autostradale di Lainate in direzione Miano, allo svincolo con l’A9. Per cause ancora in fase di accertamento, quattro autovetture sono state coinvolte in un incidente. Due degli occupanti sono scesi dal veicolo e sono stati investiti da un altro mezzo, rischiando dunque seriamente di perdere la vita.

Fortunatamente così non è stato e il bilancio finale parla di 7 feriti (tra i quali una bambina di 8 anni e un ragazzino di 12), di cui uno solo grave (portato in ospedale in codice rosso). Poteva andare molto peggio, soprattutto per le due persone che sono scese dal veicolo. Sul posto, oltre all’elisoccorso del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata, il tratto autostradale in direzione Milano è stato chiuso per alcune ore.