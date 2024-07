Incidente in A7, coda di 6 chilometri al casello Milano Ovest: sei feriti, uno è gravissimo

Grave incidente sabato pomeriggio sull’autostrada A7 Genova-Milano nel tratto compreso tra l’uscita di Binasco e la barriera di Milano Ovest, in direzione del capoluogo. Nello schianto, che ha coinvolto più mezzi, sono rimaste ferite sei persone: due donne di 25 e 55 anni, un uomo di 58 e altri tre di età non identificata. Uno degli automobilisti è in gravi condizioni.

I soccorsi

Sul posto sono accorse quattro ambulanze, due auto mediche, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, e anche l’elisoccorso di Milano. Uno dei feriti è stato trasportato in codice rosso – il più grave – al pronto soccorso del San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono critiche. Altri quattro sono stati condotti in ospedale in codice giallo, tre a Pavia e il quarto a Rozzano. Allertata anche la polizia stradale e l’Agenzia per la tutela della salute di Assago.

Lunghe code

Per consentire l’arrivo dei soccorritori, alcune carreggiate sono state chiuse e la circolazione risulta molto rallentata, anche a causa dell’intenso traffico di rientro di un fine settimana da bollino rosso: alle 18.45 si registravano nella tratta circa 6 chilometri di coda in direzione Milano. Molti viaggiatori hanno preferito uscire allo svincolo di Binasco ma questa ha causato rallentamenti anche sulle strade secondarie.

Rallentamenti in Tangenziale

Sabato “nero anche sulla Tangenziale Ovest di Milano, presa d’assalto da migliaia di auto, camper e roulotte appartenenti dai vacanzieri d’oltralpe. Sono state segnalate lunghe code ai caselli e rallentamenti causati dai “problemi” di pagamenti dei turisti, nonché assembramenti nelle piazzole di aree di sosta.