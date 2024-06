Incidente sull’A7 a Binasco: 7 feriti, due sono bambini

Binasco – Sette persone, fra cui un bimbo di 3 anni e la sorellina di 5, sono rimaste ferite in modo serio in un incidente avvenuto la scorsa notte – venrdì 28 giugno – verso mezzanotte e mezza, sull'autostrada Milano-Genova (A-7) fuori dalla barriera ovest del capoluogo lombardo all'altezza di Binasco.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze e altri mezzi di soccorso. Nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita, ma il piccolo di 3 anni in codice giallo è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo, mentre gli altri sono stati distribuiti fra i Pronto Soccorso di Milano e Pavia. Anche la bimba di 5 anni è in codice giallo.

In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, si è verificato un tamponamento fra due auto per cause non ancora accertate: su una viaggiava una famiglia di 5 persone tra cui i due bambini, sull'altra due persone.