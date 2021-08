Milano, 26 agosto 2021 - Code fino a 10 chilometri stamattina sull'A4 nel tratto compreso tra Bergamo e Milano, in direzione del capoluogo lombardo. Un incidente che ha coinvolto almeno un mezzo pesante si è verificato intorno alle 5,30 a circa tre chilometri dalllo svincolo per Cavenago. Per quasi due ore la viabilità è rimasta paralizzata in uno dei tratti più trafficati nelle prime ore del mattino da pendolari e mezzi pesanti. Tutte e quattro le corsie dell'autostrada, in direzione di Milano, sono state chiuse per consentire i soccorsi e l'intervento di rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenute anche la Polizia stradale per i rilievi e i mezzi dell'Anas per liberare la carreggiata. Solo intorno alle 6.45 la viabilità ha ripreso a scorrere lentamente. In mattinata è previsto il completo ritorno alla normale circolazione su tutte e quattro le corsie di marcia.