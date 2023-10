Incidente a Milano, auto fa inversione e colpisce in pieno una moto: grave una donna di 42 anni

Ennesimo grave incidente sulle strade di Milano lunedì sera. Una donna in moto di 42 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da un’automobile che stava facendo inversione in via delle Forze armate, nella zona occidentale della città.

Secondo le prime ricostruzioni, la motociclista era in sella alla sua Yamaha quando una vettura che era parcheggiata a bordo strada ha fatto un inversione a U centrandola in pieno. L’urto ha sbalzato la donna in aria e l’ha fatta cadere sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno portato la donna all’ospedale San Carlo in codice rosso. Gli agenti della Polizia locale stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.