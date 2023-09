Inchiesta Visibilia, indagato un avvocato a Milano: “Ha falsificato la firma di Santanchè per ottenere un fascicolo”

Un avvocato è stato indagato dalla Procura di Milano per aver tentato di acquisire illegalmente atti dell’inchiesta Visibilia, che riguarda la gestione imprenditoriale delle aziende legate alla ministra del Turismo Daniela Santanchè, nella quale la senatrice di Fratelli d’Italia risulta tra gli indagati.

La Guardia di finanza di Milano, su delega della Procura, ha perquisito lo studio milanese di un avvocato indagato per falso e sostituzione di persona. Il legale – secondo quanto riportato da Il Giornale – avrebbe tentato illegalmente di acquisire le carte degli atti del fascicolo d’indagine sul gruppo Visibilia falsificando la firma della ministra Santanchè.

In questa indagine la ministra del Turismo è parte offesa, in quanto a sua insaputa, a luglio, il legale avrebbe cercato, falsificando la sua firma, di impossessarsi di atti che attestavano l'esistenza, allora ancora non ufficiale, dell'inchiesta.