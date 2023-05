Inchiesta Gdf il Riesame: fuori Carvelli

Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione di Giuseppe Carvelli, arrestato il 4 maggio a valle di un’indagine della Guardia di Finanza di Pavia su una presunta organizzazione criminale che avrebbe sottratto milioni di euro al Fisco attraverso fatture false e società-cartiera. Nei giorni scorsi, i giudici hanno disposto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare e l’immediato rilascio del cinquantatreenne detenuto a San Vittore, assistito dagli avvocati Pasquale Poerio e Stefania Fiorentini. Carvelli tornerà in prova ai servizi sociali, com’era prima che venisse portato in cella, in attesa che diventi esecutiva una recentissima sentenza definitiva della Cassazione per una vicenda precedente. Le motivazioni della decisione verranno rese note tra 45 giorni.

L’indagine dei militari delle Fiamme Gialle, coordinati dall’aggiunto della Dda Alessandra Dolci e dal pm Sara Ombra, ha messo nel mirino un presunto "meccanismo finalizzato all’evasione delle imposte, con conseguenti illeciti ricavi successivamente riciclati tramite una serie di movimentazioni finanziarie anche all’estero".

Nicola Palma