Inceneritore: fumo rosa?. Nessun allarme

Quel fumo rosa, dal camino, aveva destato la curiosità – e anche diverse battute – da parte dei padernesi. Addirittura, c’era chi aveva pensato a festeggiamenti originali per la nascita di una bambina, cambiando il tradizionale fiocco con una colonna quasi fucsia nel cielo. A poche ore di distanza è scattato il sopralluogo di Arpa nell’impianto: questa prima fase di controllo si è conclusa mettendo uno stop temporaneo all’attività di incenerimento. Intanto, si continua a monitorare la situazione del termovalorizzatore di via Valassina. Il Comune, però, assicura che non ci sono conseguenze per la salute dei cittadini e smonta qualsiasi allarmismo. Lunedì si era registrata una fuoriuscita di fumi di color rosa dal camino della struttura. "Nella stessa giornata i tecnici di Arpa e quelli comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’impianto – hanno spiegato dal municipio –. È stata interrotta momentaneamente l’attività di incenerimento, anche per consentire la verifica di quanto accaduto e, contestualmente, alla luce dei primi riscontri sul posto, l’agenzia preposta alla tutela ambientale non ha ritenuto di dover attivare alcuna procedura di emergenza". Nessun pericolo per la salute, dunque, ma uno stop per consentire le analisi e capire l’origine di quel colore.

Il gestore dell’impianto ha già trasmesso un dossier in cui tranquillizza ulteriormente riguardo ai fumi rosa. "L’azienda ha già inviato ad Arpa una nota descrittiva sull’episodio, specificando che dal report del sistema di monitoraggio emissioni non è stata riscontrata alcuna anomalia dei parametri – ha fatto sapere l’amministrazione –. Da parte sua, il Comune continua a monitorare la situazione in attesa della relazione Arpa". Laura Lana