Incendio al Westin Palace di Milano: paura nell’albergo di lusso a due passi da Centrale

Allarme nella mattinata di oggi, lunedì 5 agosto, per un incendio in centro a Milano. Intorno alle 6:40 i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata per un rogo al Westin Palace, l’albergo cinque stelle. In pochi minuti le camionette sono arrivate in piazza della Repubblica 20

Secondo le prime ricostruzioni il principio di rogo e il conseguente fumo sarebbero scaturiti da un frigobar in una stanza al quinto piano dove, fortunatamente, non c’erano ospiti.

L’intervento dei vigli del fuoco ha messo in sicurezza la stanza. Il personale sanitario Areu, arrivato sul luogo con un’ambulanza, ha anche valutalo le condizioni di una donna di 42 anni per cui non è stato necessario il trasporto in ospedale.