Milano, vasto incendio al concessionario Denicar di via Bisceglie: colonna di fumo vista per chilometri

Milano – Un vasto incendio è divampato in via Bisceglie a Milano al concessionario Denicar, all’angolo con via Kuliscioff. Il rogo è scoppiato intorno alle 9 di mattina e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco. Intorno alle 11.30 le fiamme erano state spente.

La sezione del capannone interessata dalle fiamme (Ansa/Andrea Fasani)

L’incendio ha provocato un’alta colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza: sui social media, diversi residenti della periferia ovest della città hanno pubblicato fotografie segnalando il rogo. Fortunatamente, non risultano persone ferite o intossicate: anche se alla concessionaria è stata inviata un’ambulanza in via precauzionale. Al momento non è chiaro da dove siano originate le fiamme.