Viale Aretusa, incendio in appartamento: palazzina evacuata

Milano, 23 aprile 2023 – Incendio in un appartamento di una palazzina di viale Aretusa, periferia ovest di Milano.

Le fiamme sono divampate poco prima delle 16.30 di oggi, al secondo piano del civico 6. Subito dopo si sono propagate anche al piano superiore. Due gli appartamenti coinvolti, che avrebbero registrato ingenti danni.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con sette squadre. Ma anche la polizia di Stato e quattro ambulanze, un'automedica e un'autoinfermieristica del 118.

L’edificio è stato fatto evacuare. Nove, in tutto, le persone soccorse e portate in ospedale per accertamenti, ma nessuno sembra grave.

Dopo circa un’ora il rogo è stato domato, ma sono in corso gli accertamenti per capire le cause di quanto accaduto.