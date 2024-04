Fiamme in una palazzina di via Mar Nero: mamma e figlio piccolo portati in ospedale

Milano, 4 aprile 2024 – Momenti di paura questa notte, poco dopo la mezzanotte e mezza, in una palazzina di via Mar Nero, una traversa di via Forze Armate, nella zona ovest della città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (Archivio)

Nello stabile, alto cinque piani, per cause ancora in corso di accertamento, anche se la “responsabilità” sembra essere da attribuire al guasto subìto da un elettrodomestico, è divampato un incendio. Nel rogo, come comunicato sul suo sito da Areu, l'Agenzia emergenza urgenza lombarda, sono stati coinvolti una donna di 31 anni e il figlio. Ancora non si sa se i due siano stati intossicati dal fumo o abbiano rimediato ustioni.

L’allarme è scattato poco dopo che le fiamme hanno iniziato ad avvolgere l’appartamento, quando una colonna di fumo nero si è levata dalle finestre. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. La mamma e il bimbo sono stati portati all’ospedale di Niguarda; prima al pronto soccorso, successivamente in reparto. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. I pompieri si sono occupati di spegnere il fuoco, domato in un paio di ore. Sono in corso accertamenti sull’agibilità dell’appartamento, anche se i danni non paiono essere troppo gravi.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine, per rilievi utili a ricostruire dinamica e cause dell’incendio. Il dito è puntato, al momento, su una lavatrice, che sarebbe stata accesa al momento dell’incendio.