Milano, 9 ottobre 2019 - Serie di incendi questa mattina in via Barbavara, in zona Porta Genova. Alle 5.50 i Vigili del fuoco della caserma di via Sardegna sono intervenuti per spegnere i roghi che hanno coinvolto nove auto in sosta. Non ci sono stati feriti e non si sa se sia stato un incendio doloso o accidentale. Gli accertamenti sono a cura della polizia giudiziaria dei Vigili del fuoco.

