Incendio in zona Palmanova, i testimoni: “Una serie di botti, poi le fiamme alte nel cielo”

Milano, 19 settembre 2024 – "Abbiamo sentito una serie di botti, come piccole esplosioni. Qualcuna più forte".

Lo racconta un uomo residente in uno dei palazzi vicini al capannone industriale in disuso in via Cesalpino a Milano, in zona Palmanova, dove questa mattina, verso le 4.30, è scoppiato un incendio di vaste proporzioni.

I racconti

Le fiamme sono divampate velocemente. "Superavano l'altezza dell'edificio", racconta ancora il testimone. ''A casa mia tremavano le tapparelle'', riferisce una donna che abita a qualche centinaio di metri di distanza.

Decine gli abitanti del quartieri che, come le persone senza fissa dimora che alloggiavano nello stabile abbandonato, sono corse in strada in pigiama nella notte. Raccontano di ''fumo e odore di plastica bruciata''. Dopo il rogo gli edifici vicini al capannone sono stati evacuati in via precauzionale dai vigili del fuoco.